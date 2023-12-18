وزير الدفاع الأميركي: لا نريد فرض جدولا زمنيا على إسرائيل في حربها ضد حماس

أعلن وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن الذي يزور تل ابيب، أنه لا يريد ان يفرض على اسرائيل "جدولا زمنيا او شروطا"، في اليوم الثالث والسبعين من حربها على حماس في قطاع غزة.



وصرح اوستن خلال مؤتمر صحافي الى جانب نظيره الاسرائيلي يوآف غالانت: "بالنسبة الى جدول زمني، إنها عملية اسرائيلية، لست هنا لافرض جدولا زمنيا او شروطا".