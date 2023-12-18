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حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها

حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها



في إطار عملية الضغط في ملف الأسرى، ردت حماس على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعثور على نفق في غزة بفيديو مرفق بعبارة "وصلتم متأخرين"، وذلك في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.