الجيش الأردني يعتقل تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

أكد الجيش الأردني اعتقال تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد إشتباكات على الحدود مع سوريا أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنية.



ونقل بيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "قوات حرس الحدود الأردنية استطاعت بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة".



وأوضح انه "تم ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد (4)، وصاروخ نوع آر بي جي عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة".



وأكد ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.



وأورد المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.



وأشار إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.