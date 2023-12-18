مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الفارعة في شمال الضفة الغربية.



وقالت الوزارة: "حصيلة شهداء مخيم الفارعة جنوب طوباس ارتفعت الى 4"، مشيرة إلى أن بينهما شقيقان.



وذكرت الوزارة أن "الفتى راشد حبيب العايدي (17 عاما) أصيب برصاصة بالصدر بينما أصيب الشقيقان حكمت ومحمد سمير ملحم (24 عاما و 17 عاما) برصاصة بالرأس وكذلك يزن الخطيب (20 عاما)".



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان يشارك في "نشاط لمكافحة الإرهاب" في مخيم اللاجئين.



وأوضح الجيش أنه "خلال النشاط، ألقى مخربون عبوات ناسفة وأطلقوا النار على القوات التي ردّت بالرصاص الحي. وتم رصد إصابات".



وذكرت وكالة وفا الرسمية للأنباء ان "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم صباحا، ثم دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إليه، من جهة حاجز الحمرا على عدة دفعات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".