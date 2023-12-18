كولونا: فرنسا ستسلم 700 طن من المساعدات الاضافية لغزة

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا ستسلم 700 طن من المساعدة الإضافية الموجهة للشعب الفلسطيني في غزة، موضحة أن نصفها سينطلق اعتبارا من الأربعاء من مرفأ هافر.



ولفتت في خلال مؤتمر صحافي في بيروت غداة زيارة لاسرائيل والضفة الغربية، الى أن النصف الآخر سينطلق الأسبوع المقبل.



وقالت: "مع هذه الشحنات الجديدة سنضاعف مساعداتنا ثلاث مرات في غضون 10 أيام"، مشددة على ضرورة ضمان تدفق مستمر للمساعدات للمدنيين الذين يفتقرون إلى كل شيء.



واكدت كولونا أن فرنسا تعمل للتوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن.