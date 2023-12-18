الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة منذ بدء الحرب
أخبار دولية
2023-12-18 | 14:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة منذ بدء الحرب
دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
واضاف ميلر: "إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين".
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع الذي تسيطر عليه حماس.
آخر الأخبار
أخبار دولية
الشاحنات
المحمّلة
بضائع
تجارية
الحرب
التالي
110 شهداء في غارات اسرائيلية في شمال قطاع غزة منذ الاحد
وزير الخارجية الصيني: الصين تقدم دعمها الثابت لبيونغ يانغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-12-14
موسى للـLBCI: الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم وهو إيقاف الحرب الذي يُعتبر الخطوة الأولى
آخر الأخبار
2023-12-14
موسى للـLBCI: الحديث عن مصير غزة بعد وقف إطلاق النار يشتت الأنظار عن الأهم وهو إيقاف الحرب الذي يُعتبر الخطوة الأولى
0
آخر الأخبار
2023-11-27
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: هناك تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب
آخر الأخبار
2023-11-27
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: هناك تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب
0
آخر الأخبار
2023-11-25
سي إن إن عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين
آخر الأخبار
2023-11-25
سي إن إن عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين: حماس قالت إنها ستنتظر دخول المزيد من الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين
0
آخر الأخبار
2023-11-19
وزير الخارجية الإيراني: نشهد المرحلة الأولى من إتساع نطاق الحرب في غزة عبر مجموعات مقاومة تقرر بنفسها دعم فلسطين
آخر الأخبار
2023-11-19
وزير الخارجية الإيراني: نشهد المرحلة الأولى من إتساع نطاق الحرب في غزة عبر مجموعات مقاومة تقرر بنفسها دعم فلسطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أخبار دولية
17:18
البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
16:42
برلين: تجاوزات غير مقبولة شابت الإنتخابات التشريعية في صربيا
أخبار دولية
16:42
برلين: تجاوزات غير مقبولة شابت الإنتخابات التشريعية في صربيا
0
أخبار دولية
15:12
ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين
أخبار دولية
15:12
ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين
0
أخبار دولية
14:58
ارجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة الى الثلاثاء
أخبار دولية
14:58
ارجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة الى الثلاثاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:28
ضو لـ #عشرين_30: نتضامن مع غزة لكننا نريد تحييد لبنان عن الحرب
آخر الأخبار
15:28
ضو لـ #عشرين_30: نتضامن مع غزة لكننا نريد تحييد لبنان عن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
0
آخر الأخبار
15:30
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا عسكريًا تابعًا للجيش السوري ردًا على إطلاق القذائف باتجاه الجولان
آخر الأخبار
15:30
الجيش الإسرائيلي: إستهدفنا موقعًا عسكريًا تابعًا للجيش السوري ردًا على إطلاق القذائف باتجاه الجولان
0
آخر الأخبار
15:13
ضو لـ عشرين 30: سلاح حزب الله هو سلاح خارج الدولة وينافي قيام الدولة القوية التي نريدها
آخر الأخبار
15:13
ضو لـ عشرين 30: سلاح حزب الله هو سلاح خارج الدولة وينافي قيام الدولة القوية التي نريدها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
0
أخبار دولية
13:27
حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها
أخبار دولية
13:27
حماس ترد على فيديو للجيش الإسرائيلي عن العثور على نفق لها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تطور جديد سجله الجنوب اليوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تطور جديد سجله الجنوب اليوم... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
حال الطقس
01:14
منخفض جوي قريب ... هل تتساقط الثلوج؟
2
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
3
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
خبر عاجل
07:53
السيسي يفوز بـ89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية بنسبة مشاركة 66,8%
4
منوعات
04:54
"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!
منوعات
04:54
"اعتقدت انني أسمع أصواتاً في رأسي"... كانت تعمل في منزلها عندما سمعت عطسة خفيفة :هذا ما اكتشفته في شجرة الميلاد!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
6
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
منوعات
02:49
اشترت فستانا من ثمانينيات القرن الـ19 عام 2013... ما عثرت عليه في طبقات تنورته مذهل: بعد 10 سنوات تم فك اللغز؟!
7
أمن وقضاء
02:38
متحرّش يستهدف الطالبات في محيط المدارس والجامعات داخل سيارته المخصّصة لنقل الرّكّاب
أمن وقضاء
02:38
متحرّش يستهدف الطالبات في محيط المدارس والجامعات داخل سيارته المخصّصة لنقل الرّكّاب
8
اسرار
23:44
أسرار الصحف 18-12-2023
اسرار
23:44
أسرار الصحف 18-12-2023
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More