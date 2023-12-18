ثمانية قتلى على الأقل جراء الزلزال في شمال غرب الصين

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين، وفق ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.وطلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطاول مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.