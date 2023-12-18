برلين: تجاوزات غير مقبولة شابت الإنتخابات التشريعية في صربيا

إعتبرت ألمانيا الاثنين أن التجاوزات التي شابت الإنتخابات التشريعية في صربيا ولاحظها المراقبون الدوليون "غير مقبولة" بالنسبة إلى بلد مرشح للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي.وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "صربيا إقترعت، لكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أشارت إلى حالات إحتيال في إستخدام الأموال العامة وترهيب ناخبين وشراء أصوات".وأضافت: "هذا الأمر غير مقبول بالنسبة الى بلد نال صفة مرشح للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي".وأكد تقرير أولي أصدرته بعثة المراقبة الدولية (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا) إتهامات ساقتها المعارضة الصربية بالتزوير.وقال المراقبون إن "التصويت إتسم بحالات عنف معزولة ومخالفات إجرائية وإتهامات متكررة بتنظيم ونقل الناخبين لدعم الحزب الحاكم في الإنتخابات المحلية، وكذلك شراء أصوات وحشو صناديق إقتراع بالأصوات".