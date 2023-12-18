البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

البنتاغون يعلن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر



أعلنت الولايات المتحدة الإثنين تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضم عشرة بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.



وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة".