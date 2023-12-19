ثوران بركاني جديد في آيسلندا

بدأ بركان يقع جنوب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك "ثوراناً هائلاً" مساء الإثنين، بحسب ما أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي.



وقال المعهد إنّ "ثوراناً هائلاً بدأ على بُعد بضعة كيلومترات شمال شرق غريندافيك" بعيد الساعة 22,30 ت غ، مشيراً إلى أنّ رمز الملاحة الجوية في هذه المنطقة تغيّر نتيجة هذا الثوران إلى اللون الأحمر.