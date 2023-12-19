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أكثر من 110 قتلى في زلزال بشمال غرب الصين
أخبار دولية
2023-12-19 | 01:49
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أكثر من 110 قتلى في زلزال بشمال غرب الصين
لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب ليل الإثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.
ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو إنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط مئة قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.
ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.
وأفادت "سي سي تي في" بأنّه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.
من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.
وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.
ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفاً منهارة وحطاماً على الطرق.
وبحسب شينخوا فقد أدّى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى.
ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بُعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
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