تحطّم مروحية عسكرية في العراق

قُتل ضابط، في الجيش العراقيّ وجُرح آخر، إثر تحطّم مروحيتهما، بسبب خلل فنيّ، في شمال العراق، على ما أفادت وزارة الدفاع.



وقالت الوزارة، في بيان: ""حدث خلل فنيّ، أثناء التنقل، ما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها، بعد إقلاعها، من مطار عسكريّ، في طوزخورماتو، في جنوب محافظة كركوك.



وأوضح البيان وفاة العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة أعلاه وإصابة النقيب الطيار علاء سلمان.