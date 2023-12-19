مجلس الأمن الدوليّ وصعوبة اتخاذ موقف موحّد في شأن غزة

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن سبل تمكنه من تحقيق توافق، قبل التصويت المتوقع، الثلاثاء، على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار، في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.



وأرجئ التصويت، الذي كان مقررًا الاثنين رسميًا، حتى الثلاثاء، للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أميركيّ.