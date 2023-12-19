الحوثيون: عملياتنا العسكرية لن تتوقف في البحر الأحمر

أكّد المتمردون الحوثيون أنّهم لن يوقفوا عملياتهم العسكرية، في البحر الأحمر، على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا، للتصدي لها، في الممر الملاحيّ الدوليّ.



وكتب المسؤول الحوثيّ محمد البيتي على منصة "إكس": "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإنّ عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية، في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات."