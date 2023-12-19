كولونا: عقوبات فرنسية على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

قرّرت فرنسا اتخاذ إجراءات وطنية، في حق بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، على ما أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا للصحافيين.



وقالت كولونا، بعد عودتها من جولة شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان: "تمكّنت أن أرى بعينَي أعمال العنف، التي يرتكبها بعض المستوطنين المتطرفين."