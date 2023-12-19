الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تايوان ترصد منطادا صينيا للمرة الثالثة في الخط الأوسط
أخبار دولية
2023-12-19 | 04:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تايوان ترصد منطادا صينيا للمرة الثالثة في الخط الأوسط
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء، رصد منطاد صيني عبر الخط الأوسط الفاصل بين الجزيرة والبر الصيني في حادثة هي الثالثة من نوعها هذا الشهر.
وباتت المناطيد الصينية موضوعا ينطوي على حساسية سياسية منذ شباط الماضي حين أسقطت الولايات المتحدة منطادا قالت إنه للتجسس بعدما حلق فوق أراضيها، فيما أكدت بكين أنه منطاد مدني انحرف عن مساره.
وقالت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي، وتطالب الصين بالسيادة عليها، إن منطادين عبرا الخط الأوسط في مضيق تايوان الأحد، بعد رصدهما في 7 كانون الأول.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الثلاثاء، رصد منطاد آخر في الساعة 9,09 صباحا بالتوقيت المحلي (01,09 ت غ) الاثنين على بعد حوالى 124 كيلومترا شمال غرب مدينة كيلونغ الساحلية.
وكان يحلق على علو حوالى 4752 مترا بعد عبور المضيق، بحسب الوزارة.
وأشار البيان الى أن "المنطاد اتجه شرقا واختفى الساعة 11,52 (صباحا)".
وقال مسؤول صحافي بالوزارة إن السلطات قدرت أن ما رصدته الاثنين كان منطادا للأرصاد الجوية، لكنه لم يوضح الغرض من استخدامه.
وكان وزير الدفاع تشيو كو تشينغ قال بعد الحادثة الأولى إن منطادا للأرصاد الجوية قد يكون انحرف باتجاه تايوان بسبب الرياح الموسمية، مضيفا أنه يمكن أن يُستخدم في أبحاث الأرصاد الجوية وجمع البيانات.
وتايوان في حال تأهب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني، وتحذر تايبيه وواشنطن بكين من أي تدخل في عملية الاقتراع.
وشددت بكين ضغوطها العسكرية والاقتصادية على تايوان منذ وصول تساي إنغ وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة عام 2016.
أخبار دولية
تايوان
الصين
منطاد
التالي
الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو
كولونا: عقوبات فرنسية على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-08
تايوان تعلن رصد منطاد صيني بالقرب من الجزيرة
أخبار دولية
2023-12-08
تايوان تعلن رصد منطاد صيني بالقرب من الجزيرة
0
أخبار دولية
2023-11-27
اتهام عشرة جنود تايوانيين بالتجسس لحساب الصين
أخبار دولية
2023-11-27
اتهام عشرة جنود تايوانيين بالتجسس لحساب الصين
0
أخبار دولية
2023-11-02
الصين في "حالة تأهب" بعد عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان
أخبار دولية
2023-11-02
الصين في "حالة تأهب" بعد عبور سفينتين عسكريتين أميركية وكندية مضيق تايوان
0
أخبار دولية
2023-10-26
الصين تتهم حكومة تايوان بالدفع نحو حرب خطيرة
أخبار دولية
2023-10-26
الصين تتهم حكومة تايوان بالدفع نحو حرب خطيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:41
ارتفاع حصيلة شهداء الحرب في قطاع غزة
أخبار دولية
07:41
ارتفاع حصيلة شهداء الحرب في قطاع غزة
0
أخبار دولية
07:38
كامرون: من الضروريّ إلحاق الهزيمة ببوتين
أخبار دولية
07:38
كامرون: من الضروريّ إلحاق الهزيمة ببوتين
0
أخبار دولية
07:36
مقتل خمسة سوريين في ضربات اردنية عند الحدود مع سوريا
أخبار دولية
07:36
مقتل خمسة سوريين في ضربات اردنية عند الحدود مع سوريا
0
أخبار دولية
07:07
البحرية الإيطالية تقرر إرسال فرقاطة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر
أخبار دولية
07:07
البحرية الإيطالية تقرر إرسال فرقاطة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
0
أمن وقضاء
2023-08-24
القاضي رمضان أقفل محل "حلويات الشاطىء" بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2023-08-24
القاضي رمضان أقفل محل "حلويات الشاطىء" بالشمع الأحمر
0
منوعات
2023-12-16
أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-12-16
أصيب بقرص هوكي في رقبته... إبن الـ11 عاماً يفقد حياته بطريقة مأساوية!
0
منوعات
2023-10-24
أضواء غريبة في السماء أرعبت سكان لندن... هل وصلت الكائنات الفضائية؟!
منوعات
2023-10-24
أضواء غريبة في السماء أرعبت سكان لندن... هل وصلت الكائنات الفضائية؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
أخبار لبنان
04:08
مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي... فهل يطرح موضوع تعيين رئيس للأركان؟
0
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
أخبار لبنان
03:40
بلال عبدالله للـLBCI: يجب في لحظة من اللحظات أن نتوافق جميعا على أن يكون قائد الجيش غير ماروني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيارة وزير الدفاع الاميركي لتل ابيب... ماذا في مضمونها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
التصلب اللويحي قد يتسبب بتلف الدماغ ومرضاه في لبنان بخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
كيف هي الصورة قبيل العرض الأول والخاص للفيلم اللبناني يانال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل سيسلك ملف تعيين رئيس للأركان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
فرق إصلاح أعطال الكهرباء في الجنوب تعمل تحت القصف... أعطال حرجة بقيت عصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ماذا يفعل الحوثيون في البحر الاحمر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:37
البحر يبتلع غواصَين قبالة شاطىء بيروت
2
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
فنّ
12:20
شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)
3
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
4
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
حال الطقس
23:29
منخفض جوي قريب بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان!
5
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
6
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
منوعات
13:40
انفصل رأسه عن رقبته بعد حادث مروع...والأطباء في حالة ذهول: هذه هي "معجزة عيد الميلاد!"
7
فنّ
12:24
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
فنّ
12:24
تسريب صورة لشيرين عبد الوهاب... الأمور مختلفة بعد الطلاق
8
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
منوعات
12:02
امرأة متزوجة من مليونير من دبي...وهذه هي القواعد الصارمة التي تتقاسمها مع زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More