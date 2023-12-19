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الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو

أخبار دولية
2023-12-19 | 05:00
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الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو
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الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية هجومًا بطائرة مسيرة، فوق ضواحي موسكو، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية من غير أن يوضح ما إذا كانت المسيّرة انطلقت من أوكرانيا أو من داخل روسيا.
     
وأفاد سيرغي سوبيانين، في بيان، بأنّ قوات الدفاع الجويّ أحبطت هجومًا بطائرة مسيّرة في منطقة أودينتسوفو.

ولم تقع أضرار ولا إصابات، في مكان تساقط الحطام، حسب المعلومات الأولية.

وقال سوبيانين: "أجهزة الطوارئ تنشط في الموقع."

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