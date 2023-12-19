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المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: العالم "فقد الاهتمام" حيال الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-12-19 | 05:14
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المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: العالم "فقد الاهتمام" حيال الحرب في أوكرانيا
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن العالم "فقد الاهتمام" حيال الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن البلد لا يزال يشهد جرائم حرب "ترتكب بصورة رئيسية من قبل قوات روسيا الاتحادية".
وقال تورك الثلاثاء في جنيف خلال نقاش حول الغزو الروسي لأوكرانيا أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان إن الأدلة التي جمعها مكتبه "لا تزال تشير إلى انتهاكات فاضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب، ترتكبها بصورة رئيسية قوات روسيا الاتحادية".
ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا أضيف على ما يبدو إلى سلسلة من المعاناة المتواصلة، ويبدو أن العالم فقد الاهتمام جراء الأزمات المتعددة التي نواجهها.
وأحصى المفوض السامي "142 حالة إعدام خارج إطار القانون لمدنيين منذ شباط 2022 في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية أو تحتلها روسيا الاتحادية".
وقال: "في الأراضي المحتلة، أفدنا بأعمال تعذيب وسوء معاملة معممة في حق المعتقلين ولا سيما أعمال عنف جنسية، إضافة إلى عدد كبير من حالات الاختفاء القسري".
واتهم روسيا الاتحادية بعدم اتخاذ "التدابير الملائمة لحماية المدنيين" والمنشآت المدنية "من تبعات هجماتها".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
فولكر تورك
الحرب
أوكرانيا
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