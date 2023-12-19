وزيرة الخارجية الفرنسية: سنتخذ إجراءات مع الشركاء لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس، أن فرنسا ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



وقالت كولونا: "نعلم أن الحوثيين غالبا ما يحصلون على دعم من إيران".



وأضافت: "سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا... نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات".