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النفط يستقر وسط تركيز المستثمرين على هجمات البحر الأحمر
أخبار دولية
2023-12-19 | 04:23
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النفط يستقر وسط تركيز المستثمرين على هجمات البحر الأحمر
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع متابعة المستثمرين للتأثير الذي قد يلحق بإمدادات النفط بعد هجمات شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران على سفن في البحر الأحمر مما أدى إلى تعطيل للتجارة البحرية وأجبر شركات على تغيير مسار السفن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 78.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها اليوم الثلاثاء، 18 سنتا إلى 72.29 دولار للبرميل.
وهبط عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطا 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.72 دولار.
وقال جون رونغ يب استراتيجي السوق في آي.جي في سنغافورة: "بالنظر إلى الاستجابة الجماعية السريعة من دول عدة لتخفيف الهجمات، فقد لا يوفر ذلك قناعة كبيرة بأن الاضطرابات قد تكون طويلة الأمد، مما أدى إلى بعض التحفظات التي انعكست على أسعار النفط في جلسة اليوم".
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بفعل مخاوف من تحويل شركات الشحن السفن بعيدا عن البحر الأحمر.
وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) موقتا جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر. وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.
ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، الذي يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.
أخبار دولية
النفط
هجمات
البحر الأحمر
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