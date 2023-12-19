البنتاغون: هجمات الحوثيين تشكل تهديدًا لحرية التجارة العالمية

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تمثل تهديدًا لحرية التجارة العالمية.



وقال المتحدّث الرسميّ باسم البنتاغون، في بيان، إنّ وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن، الذي يزور المنطقة، أدان هجمات الحوثيين على الشحن البحريّ الدوليّ والتجارة العالمية.



ووصفها بأنّها غير مسبوقة وغير مقبولة.



وأشار إلى أنّ الهجمات تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض البحارة الأبرياء للخطر.