تفجير منزل فلسطينيّ تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم مسلح

فجّر الجيش الإسرائيلي منزلًا فلسطينيًا يتهمه بتنفيذ هجوم مسلح أدى إلى مقتل إسرائيليين في آب الماضي، في بلدة حوارة، في الضفة الغربية المحتلة، على ما أكد الجيش.



وقال الجيش الإسرائيليّ، في بيان، إنّه دمّر شقة منفذ العملية، في حوارة، التي قتل فيها شاي وأفيعاد نيجركار، في بلدة عقربا.



ولتّهمت إسرائيل أسامة بني فضل (20 عامًا)، بتنفيذ هجوم مسلح وقع، داخل مغسل مركبات، في بلدة حوارة القريبة وأدى إلى مقتل رجل وابنه.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ اعتقاله عشرة مطلوبين، في أنحاء متفرقة، من الضفة الغربية، بينهم أربعة ينتمون لحركة "حماس".



وأشار الجيش إلى مصادرته، خلال عملياته، في الضفة الغربية سلاحًا من طراز إم 16، و40 مركبة غير قانونية وأموال.