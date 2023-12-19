كتائب القسام تعلن إطلاق صواريخ على تل أبيب

أعلنت كتائب القسام إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين بحسب بيان صادر عن الحركة.



وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط مصابين في عملية الإطلاق التي تظهر على ما يبدو أن حماس تحتفظ بقدرات صاروخية بعيدة المدى حتى مع مواصلة إسرائيل حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الحادي عشر.