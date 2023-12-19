البحرية الإيطالية تقرر إرسال فرقاطة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم، بأن البحرية سترسل إحدى فرقاطاتها للمساعدة في حماية طريق الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.



وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في بيان "ستقوم إيطاليا بدورها بالتعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".