كامرون: من الضروريّ إلحاق الهزيمة ببوتين

أكد وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كامرون أنّ فرنسا والمملكة المتحدة ستدعمان أوكرانيا، في حربها، ضد الغزو الروسيّ "مهما استغرق الأمر".



واعتبر أنه من الضروريّ إلحاق الهزيمة بالرئيس فلاديمير بوتين.



وقال، عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، في باريس: "بريطانيا وفرنسا من أشد المؤيدين لأوكرانيا وسنواصل ذلك مهما استغرق الأمر."



ورأى أنّ استمرار ذلك الدعم سيؤدّي، حتمًا، إلى خسارة بوتين و"من الضروريّ أن يخسر".



وأوضح كامرون أنّ الفصل الأول هو الإخفاق الكبير لروسيا في تحقيق أهدافها، في المرحلة الأولى، من الغزو.



و"الفصل الثاني هو المقاومة المدوية للأوكرانيين الذين صدّوا الروس والفصل الثالث بالطبع هو الأصعب" في إشارة على ما يبدو إلى إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد، "لكن الفصل الرابع لم يُكتب بعد، وعلينا أن نحرص على كتابته بالطريقة الصحيحة."



وأوضحت كولونا أنّ البلدين يعملان جنبًا إلى جنب، منذ البداية، لضمان عدم مكافأة "العدوان الروسيّ".



وأملت أن يُعزّز هذا التعاون بشكل أكبر.



واعتبرت أنّ مصير أوكرانيا على المحك، وكذلك أمن القارة الأوروبية.