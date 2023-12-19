ارتفاع حصيلة شهداء الحرب في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن حصيلة القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ارتفعت إلى 19667 شهيدا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول.



وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين ارتفع إلى 52,586 جريحا.