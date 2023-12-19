الجيش الأوكراني يواجه صعوبة في تجنيد عسكريين

يواجه الجيش الأوكرانيّ صعوبات لتجنيد عسكريين وإرسالهم إلى الجبهة لمحاربة القوات الروسية التي استأنفت الهجوم.



قال الكومندان أولكسندر فولكوف، وهو قائد كتيبة من اللواء الميكانيكيّ الرابع والعشرين: "وحداتنا تعاني من نقص في الأفراد. نحن بحاجة إلى شباب متحمسين تقل أعمارهم عن 40 عامًا."