الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الأهلي في شمال قطاع غزة

أعلن مدير المستشفى الأهلي فضل نعيم وهو من آخر المؤسسات الاستشفائية التي لا تزال في الخدمة في شمال قطاع غزة، توقف المستشفى عن العمل بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له.



وحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى وقام باعتقال عدد من الأطباء والممرضين والجرحى، بحسب ما قال نعيم لوكالة فرانس برس.



وقال: "المستشفى خرج عن الخدمة بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى، ولا نستطيع استقبال مرضى أو مصابين، لدينا بلاغات بعشرات الجرحى بالشوارع".



وأضاف: "استشهد 4 مواطنين متأثرين بجروحهم التي اصيبوا بها أمس" الاثنين.