مسؤول إيرانيّ يخضع لحكم سويديّ مؤبّد

أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم الحكم المؤبد الصادر بحق المسؤول الإيرانيّ السابق حميد نوري، لضلوعه، في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران عام 1988.



وأوضحت المحكمة الاستئنافية، في بيان، أنها تؤكد الحكم الصادر عن محكمة البداية، الذي قضى بعقوبة السجن المؤبد بحق نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".