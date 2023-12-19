بوتين: لتوحيد المجتمع الروسيّ حول غزو أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، أمام قيادات جيشه بتوحيد المجتمع، خلف هجومه على أوكرانيا وذلكن قبل أشهر قليلة من الإنتخابات الرئاسية والذكرى الثانية للحرب الدامية.



عرض بوتين تطورات العام 2023 وانتقد مرة جديدة الغرب، لشنه الحرب عليه بواسطة أوكرانيا.



وقدم مجددًا، هذا النزاع على أنّه حرب من أجل استمرار روسيا، في مواجهة الغرب.



وقال، أمام مجموعة من الجنرالات وكبار المسؤولين وبطريرك الأرثوذكس كيريل، الذين اجتمعوا، في وزارة الدفاع: "الأهم قد يكون هذا التوحيد العام لكل قوى المجتمع."



وشكر الذين يساعدون المقاتلين على الجبهة.



وذكّر بالدعم الهائل، الذي يقدمه المواطنون ورجال الأعمال والمتطوعون وممثلو المنظمات العامة والأحزاب والتجمعات التجارية وأطفال المدارس والطلاب والمتقاعدون للوحدات القتالية.



ورحّب بارتفاع إنتاج الأسلحة والذخائر، فيما تم بعد العديد من الهزائم عام 2022 على الجبهة الأوكرانية، إعادة توجيه الصناعة الروسية نحو احتياجات الجيش وتضاعفت ميزانية الدفاع.



كما رحّب بوتين مرة أخرى، بفشل الهجوم المضاد الصيفيّ الأوكرانيّ، في الشرق والجنوب، وتعهّد مواصلة هجومه، في 2024.



لكنّه، لم يكشف مرة أخرى حجم الخسائر الروسية على الجبهة، منذ عامين، فيما اعترف الأسبوع الماضي بأن 617 ألف روسي يقاتلون حاليا هناك.