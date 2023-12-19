الدنمارك توقع اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

أعلنت الدنمارك، تعزيز تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، خصوصا عبر فتح القواعد الجوية العسكرية الدنماركية أمام القوات الأميركية.وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في خلال مؤتمر صحافي: "نعمل الآن على تعزيز تعاوننا الثنائي في مجال الدفاع ولا نريد إخفاء حقيقة أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يمثل أيضاً اختراقاً في سياسة الدفاع الدنماركية كونه يشمل جنوداً ومعدات أميركية على الأراضي الدنماركية".واشارت وزراة الدفاع الدنماركية في بيان إلى أن اتفاق التعاون الدفاعي سيسمح للأفراد والمعدات الأميركية بالتمركز في "منشآت عسكرية دنماركية محددة على المديين القصير والطويل".واوضح وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن في مؤتمر صحافي أن مدة الاتفاق الأولية عشر سنوات، ويستطيع أي من الطرفين الغاءه شرط الإبلاغ قبل عام.وأكد الوزير أن سياسة الدنمارك المتعلقة بحظر نشر الأسلحة النووية في البلاد لم تتغير.