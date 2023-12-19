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وزير الخارجية البريطاني يحض إسرائيل على الحد من الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة
أخبار دولية
2023-12-19 | 10:37
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وزير الخارجية البريطاني يحض إسرائيل على الحد من الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة
حضّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إسرائيل على اتباع "نهج أكثر استهدافا" في حربها ضد حماس.
وقال كامرون في روما بعد اجتماعه مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني لصحافيين: "ما نطلبه من إسرائيل هو الإقرار بأن عليها الحد من الخسائر بين المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات والمضي قدما في حملتها ضد حماس مع أخذ هذين الأمرين في الاعتبار".
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