مجموعة السبع تطالب برد قوي على قيام بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ

طالب وزراء الخارجية في مجموعة الدول السبع بـ"ردّ دولي قوي" على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.



وقال الوزراء في بيان أصدرته الحكومة الألمانية: "ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي وسريع وموحد، وخصوصا من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة المتكررة لكوريا الشمالية".