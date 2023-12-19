زيلينسكي: الجيش يريد تعبئة ما يصل الى نصف مليون أوكراني

اقترح الجيش الاوكراني، الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، تعبئة "450 الفا الى 500 الف شخص" لمواصلة التصدي للغزو الروسي، بحسب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أوضح انه لم يتخذ قرارا بعد.



وأكد زيلينسكي الحاجة الى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" لانه "عدد كبير جدا".

ورأى الرئيس الاوكراني أن "لا احد" يمكنه أن يحدد موعد انتهاء الحرب مع روسيا.



وفي السياق، أعلن أن أوكرانيا ستحصل على "عدة" أنظمة دفاع جوي أميركية جديدة من طراز باتريوت للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية ،مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تخون" أوكرانيا.