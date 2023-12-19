وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية

كشفت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية واعتقل اطباء ومرضى ونازحين بلا ماء أو طعام أو دواء.



وفي اليوم الرابع والسبعين من الحربِ على غزة، ارتكب الجيش الاسرائيلي مجزرة جديدة في رفح جنوبي القطاع، أسفرت عن سقوطِ اكثرَ من ثلاثين شهيداً.

وكان الجيش الاسرائيلي قد قصف ثلاثةَ مبانٍ وسَوّاها بالارض في رفح.