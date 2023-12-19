الحوثيون يهددون "اي دولة" ستتحرك ضدهم في البحر الاحمر

توعد عضو المجلس السياسي اليمني الاعلى محمد علي الحوثي بأن "اي دولة" ستتحرك ضد الحوثيين سيتم استهداف سفنها في البحر الاحمر.



ويأتي هذا التصريح غداة اعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة.