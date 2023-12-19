زيلينسكي يعلن أن أوكرانيا ستنتج "مليون طائرة مسيّرة" في 2024

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستنتج "مليون طائرة مسيرة" لجيشها في 2024.



وقال زيلينسكي في مؤتمره الصحافي السنوي: "سننتج مليون طائرة مسيرة العام المقبل". ويقول مسؤولون اوكرانيون إن القوات الاوكرانية تحتاج الى ما بين مئة الف و120 الف مسيرة من مختلف الانواع كل شهر.