مجلس الأمن يوافق على انسحاب مبكر لقوة حفظ السلام من الكونغو الديموقراطية

وافق مجلس الأمن الدولي على بدء انسحاب مبكر وتدريجي لقوة حفظ السلام من البلاد اعتبارا من نهاية 2023 بناء على طلب كينشاسا، على الرغم من المخاوف بشأن العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وأكد المجلس في قرار تم تبنيه بالإجماع "قلقه من تصاعد العنف" في شرق البلاد و"التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية".



وتطالب الحكومة الكونغولية منذ أشهر بانسحاب "سريع" لجنود حفظ السلام اعتبارا من نهاية 2023 وليس نهاية 2024.



وقال مساعد السفير الأميركي لدى المنظمة الأممية روبرت وود، إن "أعضاء هذا المجلس سيتابعون الأمور من كثب، في الوقت الذي تريد فيه حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية تحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين مع انسحاب بعثة الأمم المتحدة".



وفي قراره، اعلن المجلس "بدء الانسحاب التدريجي والمسؤول والمستدام" للبعثة وفقا لخطة الانسحاب المبرمة في تشرين الثاني بين كينشاسا وبعثة الأمم المتحدة والتي لم يتم الإعلان عنها.



وتشمل المرحلة الأولى انسحابا كاملا لقوات حفظ السلام من اقليم جنوب كيفو بحلول نهاية نيسان/أبريل 2024، على ان يبدأ "قبل نهاية عام 2023".