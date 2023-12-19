فرنسا تدعو الى "أوسع تنسيق ممكن" في البحر الأحمر

رحّبت فرنسا بإعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر، داعية إلى "أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء"، بحسب بيان لوزارة الجيوش لفرنسية.



وجاء في البيان أن فرنسا"ترحّب بأي مبادرة تهدف إلى تعزيز حرية التنقل في البحر الأحمر في ضوء الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون، كتحالف حارس الرخاء الذي أعلنته الولايات المتحدة".



وأعلنت واشنطن الاثنين تشكيل تحالف في البحر الأحمر لمواجهة الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن التي يعتبرها المتمردون اليمنيون "مرتبطة بإسرائيل".



بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستشارك في هذا التحالف فرنسا والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا وجزر سيشيل.



وأوضح بيان الوزارة أن "هذه العملية تسمح بتنسيق موارد مختلف الدول الشريكة والتي في حالة فرنسا تظل تحت القيادة الوطنية وتضمن حريتنا في العمل".



ودعا البيان " إلى أوسع تنسيق ممكن بين الشركاء في المنطقة ومختلف الدول المعنية بالحفاظ على حرية الملاحة البحرية في المنطقة".