مجلس الأمن يرجئ مجددا الى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة

أرجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة الى الاربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.



ودعت المسودة الاخيرة التي اعدتها الامارات العربية المتحدة واطلعت عليها فرانس برس، الى "تعليق" الاعمال القتالية في قطاع غزة افساحا في المجال لادخال المساعدة الانسانية.