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كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
2023-12-19 | 17:15
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كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
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كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أكد المتحدث بإسمِ البيت الابيض جون كيربي أن الولايات المتحدة الاميركي تعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين، مشيرا إلى أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن تصنيفهِم تنظيما إرهابيا.
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البيت الابيض
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