حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكريّ لحركة الجهاد الإسلاميّ في فلسطين، مقطع فيديو لرسالة من أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.



وأتت الرسالة بعد ساعات من لقاءِ رئيسِ الحكومة الاسرائيلية بنيامين تنياهو عائلات الأسرى، والذي جدد امامهم التزامه شخصيًا بإعادة جميعِ المخطوفين.