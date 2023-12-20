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كندا تشتري 11 طائرة مسيّرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار

أخبار دولية
2023-12-19 | 23:56
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كندا تشتري 11 طائرة مسيّرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار
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كندا تشتري 11 طائرة مسيّرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار

أعلن الجيش الكندي الثلاثاء أنه أبرم مع "جنرال أتوميكس" صفقة بقيمة 1.87 مليار دولار أميركي يشتري بموجبها من الشركة الأميركية 11 طائرة مسيّرة حربية سيستخدمها في مهام نشر قوات في الخارج ومراقبة أراضي البلاد الشاسعة.
     
وبالإضافة إلى هذه الطائرات تشمل الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 2.49 مليار دولار كندي (1.7 مليار يورو) شراء محطات تحكّم أرضية لهذه الطائرات، وحظائر، وصواريخ يتمّ تسليح هذه الطائرات بها.
     
وقال وزير الدفاع الوطني بيل بلير في بيان "يجب أن نضمن أنّ كندا لديها جيشاً حديثاً وقابلاً للتكيّف وجاهزاً للردّ على التحديات الأمنية الناشئة والمتغيّرة باستمرار".
     

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