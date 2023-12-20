ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات روسية بدون طيّار أغارت ليل الثلاثاء-الأربعاء على العاصمة كييف ومدينتي خاركيف (غرب) وخيرسون (جنوب) حيث أصيب تسعة أشخاص بجروح.



وقال رومان مروتشكو، رئيس بلدية خيرسون، عبر تطبيق تلغرام إنّه "خلال قصف خيرسون هذا المساء من قبل المحتلّين الروس، أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة أطفال" تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاماً.



وأضاف أنّ الجرحى هم "أمّ وأطفالها الثلاثة وقد نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم متوسطة، وهم مصابون بكدمات وإصابات ناجمة عن متفجرات"، بينما كانت جروح الخمسة الباقين أقلّ خطورة وقد تمّ إسعافهم في عين المكان ولم تستدع حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

