الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
أخبار دولية
2023-12-20 | 00:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وسارع المتحدّث باسم حملة ترامب إلى التنديد بالقرار، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.
وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة".
وأضافت أنّه "نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
أخبار دولية
كولورادو
أهلية
ترامب
الانتخابات
التمهيدية
الولاية
التالي
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
0
أخبار دولية
2023-12-16
محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال لإدانته بالفساد الماليّ
أخبار دولية
2023-12-16
محكمة الفاتيكان تقضي بسجن كاردينال لإدانته بالفساد الماليّ
0
منوعات
2023-12-08
بعد أن شاهد رسما تخطيطيا له في قاعة المحكمة... تعليق مضحك من ترامب: ما علاقة وزنه؟
منوعات
2023-12-08
بعد أن شاهد رسما تخطيطيا له في قاعة المحكمة... تعليق مضحك من ترامب: ما علاقة وزنه؟
0
أخبار دولية
2023-12-07
ترامب يحضر جلسة محكمة تنظر في قضية تضخيم الأصول
أخبار دولية
2023-12-07
ترامب يحضر جلسة محكمة تنظر في قضية تضخيم الأصول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:51
بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
00:51
بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
0
أخبار دولية
00:16
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
أخبار دولية
00:16
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
0
أخبار دولية
00:04
ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون
أخبار دولية
00:04
ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-16
علما الشعب تضيء شجرة العيد رغم الظروف
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-16
علما الشعب تضيء شجرة العيد رغم الظروف
0
أخبار دولية
2023-12-16
الديوان الأميريّ في الكويت: هذه تفاصيل تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أخبار دولية
2023-12-16
الديوان الأميريّ في الكويت: هذه تفاصيل تشييع جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
0
أخبار دولية
2023-11-14
القضاء العراقي يقيل رئيس البرلمان
أخبار دولية
2023-11-14
القضاء العراقي يقيل رئيس البرلمان
0
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
منوعات
2023-11-07
تنبؤات العرافة العمياء بابا فانغا لعام 2024... بعضها إيجابي والبعض الآخر "مرعب"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
0
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
2
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
3
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
4
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
5
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
6
فنّ
05:43
يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل
فنّ
05:43
يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل
7
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
8
فنّ
05:37
"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق
فنّ
05:37
"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More