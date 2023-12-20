الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
أخبار دولية
2023-12-20 | 00:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القضاء الأميركي يتّهم إيرانياً وصينياً بتصدير مكوّنات مسيّرات إلى إيران
أعلن القضاء الأميركي الثلاثاء أنّه وجّه إلى رجلين أجنبيين، هما إيراني وصيني، تهمة إمداد طهران خلافاً للقانون بمكوّنات إلكترونية لاستخدامها في برنامج الطائرات المسيّرة الذي يطوّره الحرس الثوري الإيراني.
والمتّهمان هما الإيراني حسين هاتفي أردكاني والصيني غاري لام المعروف أيضاً باسم لين جينغي، وقد صدرت اللائحة الاتهامية بحقّهما في أيلول 2020 لكن لم يُكشف عنها سوى الثلاثاء.
والتّهمة الموجّهة إلى هذين الرجلين هي التآمر لشراء مكوّنات إلكترونية أميركية الصنع يمكن استخدامها في آن معاً في المجالين المدني والعسكري، وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران.
وجاء في بيان للمدعي العام في مقاطعة كولومبيا الأميركية ماثيو غريفز "مستمرون بالتركيز على تعطيل جهود إيران ووكلائها للالتفاف على العقوبات الأميركية ودعم وإمداد برامج الأسلحة الإيرانية التي تستخدم لدعم منظمات إرهابية وخصوم أجانب آخرين حول العالم، على غرار روسيا، بما في ذلك برنامج الطائرات المسيّرة".
أخبار دولية
الأميركي
يتّهم
إيرانياً
وصينياً
بتصدير
مكوّنات
مسيّرات
إيران
التالي
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-18
وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية
أخبار دولية
2023-12-18
وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية
0
آخر الأخبار
2023-12-18
وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية
آخر الأخبار
2023-12-18
وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية
0
آخر الأخبار
2023-12-12
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا من القضاء على حماس ولن يتم تحرير الرهائن بالحرب
آخر الأخبار
2023-12-12
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل والولايات المتحدة لن تتمكنا من القضاء على حماس ولن يتم تحرير الرهائن بالحرب
0
آخر الأخبار
2023-12-11
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تقف في وجه المجتمع الدوليّ وليست طرفًا لحل هذه الأزمة
آخر الأخبار
2023-12-11
الخارجية الإيرانية: الإدارة الأميركية أثبتت أنها تقف في وجه المجتمع الدوليّ وليست طرفًا لحل هذه الأزمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:51
بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
00:51
بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
أخبار دولية
00:18
ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
0
أخبار دولية
00:06
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
أخبار دولية
00:06
محكمة في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية
0
أخبار دولية
00:04
ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون
أخبار دولية
00:04
ضربات روسية على كييف وخاركيف وخيرسون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-15
بوحبيب: التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للـ1701
آخر الأخبار
2023-11-15
بوحبيب: التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للـ1701
0
أخبار دولية
2023-11-13
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية وتعيين جيمس كليفرلي مكانها
أخبار دولية
2023-11-13
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية وتعيين جيمس كليفرلي مكانها
0
منوعات
2023-12-04
لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!
منوعات
2023-12-04
لصوص يسرقون أشجار عيد الميلاد...وهذه هي الحادثة التي حصلت مع أحد أصحاب المتاجر!
0
آخر الأخبار
2023-10-25
بايدن يؤكد أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة
آخر الأخبار
2023-10-25
بايدن يؤكد أنه لم يطلب من إسرائيل إرجاء هجومها البري في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
أخبار دولية
17:15
كيربي: نعمل حاليا على مراجعة وضعِ الحوثيين
0
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
أخبار دولية
17:05
حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو لرهينتين في غزة على قيد الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:06
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يختتم موسم الرياضة الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
أربعة أسماء تتنافس على منصب ولي العهد في الكويت... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يمكنكم دعم الاقتصاد في العيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زحلة بالصور: رحلة عبر قرن من الذكريات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بعد التمديد لقائد الجيش... هل تسلك التعيينات العسكرية طريقها في الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عشر دول ضد الحوثيين في البحر الاحمر... من هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
لليوم الثاني على التوالي حدّة العمليات على الجبهة الجنوبية تتراجع ... فما السبب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
خبر عاجل
05:03
١٩ وزيرا وافقوا على توقيع قانون التمديد الذي أقر الجمعة في مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية
2
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:03
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
3
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
06:30
بيان لـ"كهرباء لبنان"... ماذا جاء فيه؟
4
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
فنّ
05:33
"أشرقت" طفلة "ذا فويس كيدز" أصبحت شابة... شاهدوا أحدث ظهورٍ لها (فيديو)
5
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
خبر عاجل
11:51
مسؤول حوثي: أي دولة تتحرك ضد الحوثيين في البحر الاحمر سيتم استهداف سفنها
6
فنّ
05:43
يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل
فنّ
05:43
يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل
7
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
موضة وجمال
01:48
للمرة الأولى منذ 100 عام... شابة بشعر قصير تفوز بلقب "ملكة جمال فرنسا" (صور)
8
فنّ
05:37
"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق
فنّ
05:37
"أين زوجك؟"... زينة مكي تفتح قلبها: في حالة اكتئاب شديدة بعد الطلاق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More