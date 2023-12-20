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ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا

أخبار دولية
2023-12-20 | 00:18
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ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو &quot;مناهضاً للديموقراطية&quot; ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا
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ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضاً للديموقراطية" ويتعهد الطعن به أمام المحكمة العليا

  ندّد المتحدّث باسم دونالد ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو وقضت بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا.
     
وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إنّ "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

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