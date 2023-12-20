بدء التصويت في الانتخابات العامة في جمهورية الكونغو الديموقراطية

فتحت أولى مراكز الاقتراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية صباح الأربعاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامّة تنطوي على مخاطر عالية ويسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي الفوز بولاية جديدة في مواجهة معارضة متشرذمة.



وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ مراكز التصويت في شرق البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة الساعة صباحاً (04,00 ت غ) على أن تليها بعد ساعة من ذلك مراكز التصويت الواقعة في غرب البلاد.



وفي مكتب اقتراع في كيسانغاني في شرق البلاد، أدلى أول منتخب بصوته في الساعة 6:09، وفقاً لمراسل فرانس برس.



ودعي نحو 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي والمجالس المحلية.