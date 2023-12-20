بوتين يدعو إلى رد صارم على محاولات الأجهزة الخاصة الأجنبية لزعزعة استقرار روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رد صارم على الأجهزة الخاصة الأجنبية الساعية بحسبه لزعزعة استقرار روسيا من خلال دعم أوكرانيا.



وقال بوتين في كلمة عبر الفيديو: "سلك نظام كييف بدعم مباشر من الأجهزة الخاصة الأجنبية طريق الوسائل الإرهابية، عمليا إرهاب الدولة".



وأَضاف: "يجب وضع حد بصورة صارمة لمحاولات الأجهزة الخاصة الأجنبية لزعزعة الوضع السياسي والاجتماعي في روسيا".