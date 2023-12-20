أمير الكويت بعد أداء اليمين: من الضروري مراجعة واقع البلاد الحالي

شدّد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح على أنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي خاصة على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.



وقال الأمير في أول خطاب له بعد أداء اليمين كرئيس جديد للدولة: "لم نلمس تغيير أو تصحيح المسار وتعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الإضرار بمصالح البلاد والعباد".



وشدّد على الحفاظ على الالتزامات الخليجية والدولية.



كما أكّد على أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين.